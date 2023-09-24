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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:23
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Ekipler, kent merkezinde bazı adreslere düzenlediği operasyonda, 1 kilo 174 gram skunk, 580 gram esrar, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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