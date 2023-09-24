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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:58
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        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda başlatılan araştırmalarda dolandırıcılık yaptığı tespit edilen İ.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelinin adresinde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, 32 ilde 50 kişinin 27 milyon 600 bin lira dolandırıldığını tespit etti.

        İ.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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