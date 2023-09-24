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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:38
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Göktuğ Hazar Erel, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, N'Diaye, Barış Gök, Eren Kabak (Dk. 76 Donsah), Cumali Bişi (Dk. 46 Abdullah Aydın), Mert Çapar (Dk. 46 Mato), Thill, Muhammet Arslantaş, Semih Karadeniz, Seyit Gazenfer (Dk. 47 Taure)

        Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Çelik (Dk. 67 Beridze), Santos, Atila Turan, Emre Gültekin, Amaral (Dk. 67 Mert Çölgeçen), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Dk. 42 Emir Ortakaya), Barış Alıcı (Dk. 87 Kouakou), Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 87 Atabey Çiçek)

        Goller: Dk. 45 ve 51 Douglas (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Barış Gök, Dk. 67 Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 57 Oğuz Ceylan (Kocaelispor)

        ŞANLIURFA

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