Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan, "Şapkamızı önümüze alıp düşüneceğiz." dedi.

Turan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Futbolda her türlü sonucun olabileceğini anlatan Turan, "Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Maç öncesi senaryolarımıza sahadaki oyunumuz uymadı. İlk yarıyı golsüz bitirmek isterken, kontradan golü yedik. Bahane üretmeye gerek yok. Sorumluluk tamamen bizde. Bu oyuncu kadrosunu biz sahaya çıkardık. Geçen sene takım şampiyon olurken biz takım çıkardıysak, bu kötü sonuçlarda da biz takıma sahip oluyoruz. Sorumluluğu da alıyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ne olur ne gider bilemiyorum. Şapkamızı önümüze alıp düşüneceğiz." diye konuştu.

- Sağlam: "Kazanmak için birçok sebebimiz vardı"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, galibiyetten ötürü oyuncularına, müsabaka boyunca deplasmana gelip takımlarına desteklerinden dolayı da taraftarlarına teşekkür etti.

Her müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor ile kolay bir maç oynamayacağımızı biliyorduk. Maça rakibimiz iyi başladı. İlk devre dengeli gitti. Oyunu kontrol edip, goller bulduk. Kalemizde net pozisyon görmeden rakibimizi geçtik. Önümüzde fikstür avantajımız var. Camiamızın moralini ve güvenini artırmak için kazanmamız gerekiyordu, gerekeni yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son saniyeye kadar koştular. Skorun verdiği etkiyle bile oyundan kopmadılar. Bizim için çok önemli bir galibiyetti, 3 puandan daha da önemliydi. Kazanmak için birçok sebebimiz vardı. Güzel karşılaşma oldu. Dostluk ve kardeşliği deplasman sahasında gördük. Rakip taraftarlara teşekkür ediyorum."