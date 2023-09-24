Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 63 FG 537 plakalı otomobil, Karaköprü ilçesi Hamurkesen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan barışa hazır
        Ermenistan barışa hazır
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Fenerbahçe seriye bağladı!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Bozayının şeker keyfi
        Bozayının şeker keyfi
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kiş...
        Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-2
        Şanlıurfaspor - Kocaelispor: 0-2
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı