Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Giriş: 24.09.2023 - 23:49 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:49
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 63 FG 537 plakalı otomobil, Karaköprü ilçesi Hamurkesen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.