Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 25.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:57
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 900 gram esrar, 1156 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.