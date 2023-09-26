Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giriş: 26.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:38
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karacadağ Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ali D. hayatını kaybetti, Sadullah D. ile Hasan K. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.