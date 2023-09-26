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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:37
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1.Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Zafer Turan'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Zafer Turan'ın yerine teknik sorumlu Efe İnanç'ın getirildiği aktarıldı.

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