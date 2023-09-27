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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:24
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kışla Mahallesinde Yazmacı Pasajındaki işyerine giden Abdullatif Ş. kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Ağır yaralanan Abdullatif Ş. ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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