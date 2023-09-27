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        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı

        Şanlıurfa'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:43
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        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı
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        Şanlıurfa'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba tedavi altına alındı.

        Kentte kırsal bölgede yaralı kızıl akbaba bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

        Görevliler tarafından teslim alınan kızıl akbaba, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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