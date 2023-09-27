Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:27
Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.