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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:27
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışması neticesinde operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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