Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada B.M, A.M, M.Ç. ile M.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.