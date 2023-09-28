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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:22
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

        Kırsal Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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