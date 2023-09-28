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        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:21
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        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda, bir araç içinde valizler içine gizlenmiş 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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