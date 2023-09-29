Şanlıurfa'da 10 bin kişiye tirit ikram edildi

Şanlıurfa'da, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tirit dağıtıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında hazırlanan yaklaşık 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan tirit ikramını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti.

Tirit ikramında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun bunu geleneksel hale getirdik. Buradaki kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Allah devletimizin gücünü daim eylesin, payidar eylesin diyorum. Hep birlikte bir çalışmaya imza atıyoruz sahada, müftülüğümüz de bunun içerisinde. Haliliye Belediyesi olarak her zamanki gibi, kentin en büyük ilçesi olarak yerimizi almaya, görevimizi bilmeye, saha da olmaya ve vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz."

İl Müftüsü Ramazan Tolan da, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen tirit ikramı programında binlerce vatandaşla buluştuklarını belirterek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.