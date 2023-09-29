Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye tirit ikram edildi

        Şanlıurfa'da, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tirit dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye tirit ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tirit dağıtıldı.

        Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında hazırlanan yaklaşık 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan tirit ikramını bu yıl da sürdürdüklerini belirtti.

        Tirit ikramında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

        "Allah'a hamdolsun bunu geleneksel hale getirdik. Buradaki kardeşlerimizle bir arada oluyoruz. Allah devletimizin gücünü daim eylesin, payidar eylesin diyorum. Hep birlikte bir çalışmaya imza atıyoruz sahada, müftülüğümüz de bunun içerisinde. Haliliye Belediyesi olarak her zamanki gibi, kentin en büyük ilçesi olarak yerimizi almaya, görevimizi bilmeye, saha da olmaya ve vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam ediyoruz."

        İl Müftüsü Ramazan Tolan da, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen tirit ikramı programında binlerce vatandaşla buluştuklarını belirterek, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu aralıkta teslim edilecek
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu aralıkta teslim edilecek
        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 34 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da "Sis Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da "Sis Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı