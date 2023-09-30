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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş pirinçler imha edildi

        Şanlıurfa'da ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş pirinçler imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:20 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:20
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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş pirinçler imha edildi
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        Şanlıurfa'da ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş pirinçler imha edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

        Ekipler, denetimde bir markette çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş pirinç satıldığını belirledi.

        El konulan ve kurtlanmış pirinçler geri dönüşüm merkezinde imha edildi.

        Ekipler, pirinçleri satan markete cezai işlem yaptı.

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