Şanlıurfa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, toprağa verildi.

Bir süre önce rahatsızlanması sonucu Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kıbrıs gazisi Ramazan Özgüvercin (71), gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde askeri törenle Abdulkadir Geylani Camisi'ine getirilen Özgüvercin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Tokdemir Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, gazinin ailesine Türk bayrağı ile fotoğrafını verdi.

Cenaze törenine, Özgüvercir'in yakıları, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkanı Vekili Akif Gülel, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Tarkan Öztürk, daire amirleri, gazinin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Özgüvercin'in silah arkadaşı gazi Cuma Çeçen, AA muhabirine, 1974 yılındaki Kıbrıs harekatına beraber katıldıklarını söyleyerek, "Kendisi ile 1. tabur 1. bölükte beraber harekata katıldık. Kıbrıs'tan döndükten sonra da görüşmeye devam ettik. Onun beraber çok farklı arkadaşlıklarımız oldu. 49 yıl sonra buluştuğumuz arkadaşlarımız var ama gazi Ramazan ile hemşeri olmamız ve aynı ilçede ikamet etmemizden dolayı daha sık görüşüyorduk. Çok samimi olduğum silah arkadaşımı kaybettim, çok üzgünüm. Allah nur içerisinde yatırsın, hepimizin başı sağ olsun." dedi.