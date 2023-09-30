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        Şanlıurfa'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:43
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        Şanlıurfa'da 21 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin Kızılburç Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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