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        Şanlıurfa'da denetimlerde 201 sürücüye ceza kesildi

        Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerde, 201 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:07
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        Şanlıurfa'da denetimlerde 201 sürücüye ceza kesildi
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        Şanlıurfa'da yapılan trafik denetimlerde, 201 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince 23 noktada 50 ekip ve 112 personelle yapılan denetimlerde 1088 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Ekiplerce 48'i sürücü belgesiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli kanun maddelerini ihlalden 201 sürücüye ceza kesildi.

        Trafik kazalarını en aza indirmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin yoğunlaştırılarak sürdürüldüğü belirtildi.

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