Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 10.10.2023 - 21:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:32
Şanlıurfa'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.