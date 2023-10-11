Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katındaki evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.