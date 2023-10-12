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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:11
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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