Şanlıurfa eğitim altyapısını güçlendiriyor

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yapımı devam eden 55 ve ihalesi yapılacaklarla toplam 165 okulun tamamlanarak kentteki eğitim altyapısının önemli anlamda güçlendirileceğini bildirdi.

Şıldak, AA muhabirine, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da ilk ve ortaöğretimde 765 bin öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi.

Göreve başladıktan sonra eğitimdeki ihtiyaçları belirlemek amacıyla milli eğitim müdürleri ve kaymakamlarla bir araya geldiklerini belirten Şıldak, çalışma sonunda kentte önemli ölçüde okul ve derslik açığı olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Vali Hasan Şıldak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların giderilmesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanı'mız da yaklaşık 1 ay kadar önce ilimizi ziyaret etmişti. Aslında bu fotoğrafı Bakanı'mızla birlikte inceleyerek, onun da önüne koymak suretiyle okul ihtiyaçlarımızı daha belirgin hale getirdik. Mutluluk duyarak ifade etmek isterim ki önemli sayıda okulumuz inşa aşamasında. Devam eden 55 okul inşaatımız var, bunların tamamı önümüzdeki eğitim öğretim yılında tamamlanmış ve öğrencilerimizin öğretmenlerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Yine aralık ayının ortalarına kadar 96 okulumuzu daha ihale etmiş olacağız. Bununla ilgili bütün hazırlıklarımızı tamamladık, peyderpey ihaleler yapılıyor."

Yapımı devam eden okulların devreye alınmasıyla hissedilir bir rahatlama yaşanacağını dile getiren Şıldak, bu kurumları yeni eğitim-öğretim yılında devreye almayı hedeflediklerini bildirdi.

- Hedef tekli eğitim

Vali Şıldak, ayrıca 14 eğitim kurumunun da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan ihale edilmek suretiyle yapımının gerçekleşeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani 165 civarında okulumuz, bir sonraki eğitim döneminde Şanlıurfalıların hizmetinde olacak, bu önemli bir adımdır. Yine biz 2024-2026 aralığındaki 3 yıllık dönemde gerçekleştirilecek eğitim yatırımları için de tekliflerimizi oluşturuyoruz. Bir ay içinde kaymakamlarımızla yaptığımız değerlendirmeler, yine belediyelerimizle yapacağımız arsa planlamaları çerçevesinde ümit ediyorum ki 200'ün üzerinde yeni okul yapımı teklifiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın önüne çıkacağız. Bu yatırımları ilimize kazandırmak suretiyle milletvekillerimizin de desteğiyle inşallah önemli bir adımı ve aşamayı katetmiş olacağız. Böylece 400'e yakın yeni okulla birlikte hedefimiz Şanlıurfa'da ikili eğitimden tekli eğitime geçip çocuklarımızı daha yönetilebilir, eğitime daha uygun sınıflarda, daha az sayıda öğrenci bulunduğu sınıflarda öğretim eğitim yapabilir hale kavuşturmuş olacağız."

Şanlıurfalı hayırsever vatandaşların şimdiye kadar birçok okul ve sağlık kuruluşu yapımına destek verdiklerini hatırlatan Şıldak, okul açığının yüksek seviyede olduğu bu dönemde de herkesi destek vermeye davet etti.