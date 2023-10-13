Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret ederek, basına kapalı bir süre görüştü.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bozdağ, burada Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Bozdağ'a Şanlıurfa AK Parti milletvekilleri Emin Önen, Abdurrahim Dusak, Cevahir Asuman Yazmacı, Hikmet Başak ve Faruk Pınarbaşı ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa eğitim altyapısını güçlendiriyor
        Şanlıurfa eğitim altyapısını güçlendiriyor
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü otomobile çarpıp, devrildi: 2 ölü, 25 yaralı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü otomobile çarpıp, devrildi: 2 ölü, 25 yaralı