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        Şanlıurfa'da kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Şanlıurfa Valiliği, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:56
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        Şanlıurfa'da kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında soruşturma başlatıldı
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        Şanlıurfa Valiliği, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan 'Urfa'da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası' başlıklı haber konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ilgili emniyet personeli tespit edilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konunun bütün yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulması için hassasiyetle çalışılmaktadır."

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