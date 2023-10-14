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        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:46
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        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 93 ekip, 358 personelin katılımıyla “Güvenli Şehir-5 Uygulaması” yapıldı.

        Farklı suçlardan aranan 31 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 4’üne idari işlem yapıldı, sorgulaması yapılan 813 araçtan 21’ine 102 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 4 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 tescilsiz motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 6 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

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