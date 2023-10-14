Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-5 Uygulaması" kapsamında 31 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suç ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 93 ekip, 358 personelin katılımıyla “Güvenli Şehir-5 Uygulaması” yapıldı.
Farklı suçlardan aranan 31 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 4’üne idari işlem yapıldı, sorgulaması yapılan 813 araçtan 21’ine 102 bin 870 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde, 4 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı araç, 1 tescilsiz motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 6 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.