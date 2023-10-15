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        Şanlıurfa'da HÜDA-PAR İl Kongresi yapıldı

        Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Şanlıurfa İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:24
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        Şanlıurfa'da HÜDA-PAR İl Kongresi yapıldı
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        Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Şanlıurfa İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi yapıldı.

        Bir düğün salonunda yapılan ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongrede divan başkanlığı oluşturuldu.

        Tek listeyle girilen kongrede Faruk Polat, geçerli oyların tamamını alarak il başkanlığına seçildi.

        Polat, partililere destekleri için teşekkür etti.

        Seçimlerde yeniden aday olmayan Emin Özaslan da başkanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatarak, yeni yönetime başarılar diledi.

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