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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:15
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile makamında bir araya geldi.

        Meyer-Landrut'a UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin tablosunu hediye eden Vali Şıldak, konuklarına tarihi ören yeri hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Meyer-Landrut, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

        Meyer-Landrut, zengin bir kültür birikimine sahip olan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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