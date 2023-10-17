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        Şanlıurfa'da CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti

        CHP Siverek Belediye Meclis Üyesi Olkan Kırtay, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:17
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        Şanlıurfa'da CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
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        CHP Siverek Belediye Meclis Üyesi Olkan Kırtay, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

        AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale, Tarihi Paşa Konağı'nda düzenlenen törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Siverek Belediye Meclis Üyesi Olkan Kırtay'a rozetini taktı.

        Birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla AK Parti'ye geçtiğini belirten Kırtay, "Ailemde beni AK Parti'de görmek istedi. Şehrime ve aileme daha iyi hizmet edebileceğimi düşündüm. Bu yüzden AK Parti'ye ailesine katıldım." dedi.

        AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale de, "Olkan kardeşimiz de diğer meclis üyelerimizle beraber bölgede daha güzel hizmetlere vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Törene, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri de katıldı.

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