Şehit askerin ismi Şanlıurfa'da bir okula verildi Van'ın Gülpınar ilçesinde 1999 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü'nün ismi, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ortaokula verildi.

Van'ın Gülpınar ilçesinde 1999 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü'nün ismi, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ortaokula verildi.

Van'ın Gülpınar ilçesi kırsalında 11 Ağustos 1999'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü'nün ismi Siverek Vakıf Ortaokuluna verildi.

Şehit Gözcü'nün anıldığı törende Siverek Müftüsü Muhammed Çiçek dua etti.

Şehit askerin okul girişindeki hayat hikayesini okuyan Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, şehit ailesine sabır temennisinde bulundu.

Siverek Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı ve şehit askerin kardeşi Yılmaz Gözcü, yetkililere teşekkür etti.

Kardeşinin Van'daki çatışmada şehit düştüğünü belirten Gözcü, "Şehit Mehmet Gözcü 9 kardeşimizden biriydi. İsminin okula verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sağ olsun devletimiz ismini daha önceki ismi Vakıf olan ortaokula verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz şehitlerimize sahip çıkıyor, şehitlerimizin yanında duruyor. " dedi.

Törene Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Tarkan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ali Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.