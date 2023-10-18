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        Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak trafoları teslim almak üzere bölgeye giden Dicle Elektrik saha ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:10
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        Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak trafoları teslim almak üzere bölgeye giden Dicle Elektrik saha ekipleri, taşlı saldırıya uğradı.

        Şirketten yapılan açıklamada, kaçakla mücadele saha ekiplerince, ilçeye bağlı kırsal Dilimli ve Yağmurlu mahallelerinde traktör römorkları ile duvarla örülü alanlarda gizlenen kaçak trafolar belirlendiği kaydedildi.

        Jandarma ekipleriyle trafolara el koymak ve kaçak kullanımının önüne geçmek için alana giden ekiplerin, trafo sahipleri ve bölgede bulunan kişilerce taşlı saldırıya uğradığı aktarılan açıklamada, saldırı anının ise kaçak tespitinde kullanılan dronla görüntülendiği belirtildi.

        Açıklamada, bölgede jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasının ardından kaçak trafoların toplandığı ifade edildi.

        Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tüketimi engellemek için yapılan çalışmalarda saha ekiplerinin teknolojik imkanlardan da yararlandığı ve son 1 haftada 30 kaçak elektrik trafosuna el koyulduğu bilgisi verilen açıklamada, el konulan kaçak trafolarla normal şartlarda kırsalda yaklaşık 1500 konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kaçak elektrikle mücadeleye dün olduğu gibi bugün de devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yaptığımız diyalog çağrılarına ve görüşme taleplerine yanıt verenlerin oranı bu sezon çok düşük kaldı. Şirket olarak kullandığı elektriğin borcunu ödememekte ısrar eden tarımsal sulama aboneleriyle ilgili yasal çerçevede gerekirse haciz yoluna gitmekten çekinmeyeceğiz. Bunun yanında kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen abonelerimizin haklarını korumak için de kaçak tüketimle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz."

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