ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşimci görünümündeki siyonist hırsızların uluslararası hukuku hiçe sayarcasına gerçekleştirdiği hastane saldırısı, bizleri bir kez daha derinden yaralamıştır. Tarihte devlet kurma hayali 80 yılı geçmemiş bir zihniyetin yaptığı tüm insanlık dışı saldırıları kınıyor, soykırıma giden bu sapkın hareketi tüm Şanlıurfaspor camiası olarak lanetliyoruz.

Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ederken; saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."