Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Aşağı Komat Mahallesi'nde çitin içerisinde bulunan S.T'ye ait koyunlara sahipsiz köpekler saldırdı. Durumu geç fark eden vatandaşların müdahalesiyle köpekler kaçarken, sürüdeki 20 koyundan 12'si telef oldu, 8'i yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu. Telef olan koyunlar iş makinesi yardımıyla gömüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! Bir bölge için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tep...
        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tep...
        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yıkılan otelle ilgili açıklamada b...
        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yıkılan otelle ilgili açıklamada b...
        Pul biber ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 a...
        Pul biber ihracatı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 a...
        Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı
        Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'in saha ekipleri taşlı saldırıya uğradı
        'Ucube´ otel 23 saniyede yıkıldı
        'Ucube´ otel 23 saniyede yıkıldı
        Şehit askerin ismi Şanlıurfa'da bir okula verildi
        Şehit askerin ismi Şanlıurfa'da bir okula verildi