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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Şanlıurfa'daki AB desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu:

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği halihazırda devam eden projelerle Türkiye'deki mültecilere desteğini sürdürüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:15
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Şanlıurfa'daki AB desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu:
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği halihazırda devam eden projelerle Türkiye'deki mültecilere desteğini sürdürüyor." dedi.

        Büyükelçi Meyer-Landrut, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile gazetecilere açıklamada bulundu.

        Programlarının temel amacının AB finansmanlarıyla yürütülen projeleri yerinde görmek olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

        "Bu ziyaretin temel amacı Avrupa Birliği'nin buradaki mülteci toplumun yaşamına katkıda bulunmak adına finanse ettiği bazı projeleri yerinde görebilmekti. Burada bulunan mültecilere destek programı çerçevesinde Avrupa Birliği katkılarını yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bizim burada sağladığımız destek tabii ki Türk devletinin, Türk belediyelerinin ve Türk halkının son derece eli açık bir biçimde mültecilere vermiş olduğu desteği destekleme mahiyetindedir, onlara destek olmak için bu hizmetleri veriyoruz. Avrupa Birliği halihazırda devam eden projelerle Türkiye'deki mültecilere desteğini sürdürüyor."

        Kentin tarihi ve kültürel yapısını da çok beğendiğini ifade eden Meyer-Landrut, Şanlıurfa'ya hayran kaldığını belirtti.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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