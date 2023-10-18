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        Şanlıurfa'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:37 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:45
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        Şanlıurfa'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kanlıkuyu Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, Türkiye ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, çeşitli sloganlar attı.

        Hürriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan grup adına basın açıklamasını Siverek-Der Başkanı Sezai Çetin yaptı. Çetin, İsrail'in hastaneyi bombalamasının insanlık ve savaş suçu olduğunu söyledi.

        Yürüyüş, dua okunmasının ardından sona erdi.

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