Viranşehir'den kısa kısa

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Viranşehir'de, "100.Yılında Cumhuriyet" konulu resim etkinliği yapıldı.

Etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi Çemdin Kalesi'nde resim dersi etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, etkinliğe ilişkin, "Amacımız hem Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamak hem de öğrencilerimize ilçede bulunan tarihi yerlerini gezdirip tanıtmak güzel bir vakit geçirip güzel bir anı ve gün geçirmektir. Bu tür etkinlikleri fırsat buldukça tekrarlamak ilçemizin tarihi yerlerini öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz." dedi.

- Viranşehir'de asfalt çalışmaları

Viranşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede birçok kırsal mahallede sathi asfalt kaplama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yenişehir Mahallesi Kanar Küme evlerinde sathi kaplama asfalt çalışması başlattı.

Mahalle içi yollara asfalt sermeye başlayan ekipler, yaklaşık 7 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Kış ayları öncesi vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması için çalışmalarını hızlandıran ekipler, asfalt çalışmalarını en kısa sürede bitirip mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.