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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:45
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 249 gram eroin, 33 gram esrar, 32 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 46 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        4 şüpheli gözaltına alınırken 11 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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