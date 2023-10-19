AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Muhtarlar Günü mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazmacı mesajında, seçimle görevlerine gelen muhtarların demokrasinin yapı taşı olduğunu belirterek, AK Parti hükümetleri döneminde muhtarlar için birçok kazanım sağlandığını kaydetti.

Son 21 yılda muhtarların özlük haklarının da iyileştirildiğini vurgulayan Yazmacı mesajında şunları kaydetti:

"Seçimle geldikleri görevlerinde demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımız, devletin tüm kurumlarının temsilciliğini yürüten, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini iletip, çözüm buldukları ilk yetkili mercidir. Devlet ile vatandaşlarımız arasında köprü olarak görevlerini özveriyle yürüten muhtarlarımız, devletin de mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü-kulağı, eli-kolu, sesi-nefesidir. 2015 yılında 19 Ekim günü 'Muhtarlar Günü' olarak belirlendi. AK Parti hükümetlerimiz döneminde muhtarlarımıza önemli kazanımlar sağlandı ve özlük hakları iyileştirildi. Bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 50'nin üzerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi, bu buluşmalarda binlerce muhtarımız bir araya geldi. Toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan, gece gündüz demeden özveriyle çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, milletimize aşkla, sevdayla verdikleri hizmetlerde kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum."