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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi OSB'lerini ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi organize sanayi bölgelerine (OSB) ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:38
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi OSB'lerini ziyaret etti
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi organize sanayi bölgelerine (OSB) ziyaret gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gıda OSB'de yönetim binası için temeli atılan inşaat alanını gezen Vali Şıldak, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Burada faaliyete başlayan reçel fabrikasını da ziyaret eden Şıldak, üretilen çeşitli reçellerle ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışan personele başarı diledi.

        Ardından Besi OSB'ye geçen Vali Şıldak, burada hayvan çiftliklerini gezdi.

        Babil Biyogaz Tesisi'ni de ziyaret eden Şıldak, biyogaz üretimi, üretimde kullanılan hammaddeler, üretim amaçları ve avantajları gibi konularda bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, Şanlıurfa'nın sahip olduğu tarımsal potansiyelinin öneminde değinerek, bu tür OSB'lerin kentte üretilen tarımsal ürünlere katma değer katacak önemli yatırımlar olduğunu kaydetti.

        Vali Şıldak'a, Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhammed Şansal, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Deniz ve işletmelerin yetkilileri eşlik etti.

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