Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye Herboloji Kongresi Şanlıurfa'da başladı

        Şanlıurfa'da, tarım alanlarında verim kaybına neden olan yabancı otlarla mücadeledeki imkan ve yeni yöntemlerin konuşulacağı Türkiye Herboloji Kongresi, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Herboloji Kongresi Şanlıurfa'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da, tarım alanlarında verim kaybına neden olan yabancı otlarla mücadeledeki imkan ve yeni yöntemlerin konuşulacağı Türkiye Herboloji Kongresi, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde başladı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Herboloji Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonun ilk oturumunda, Bakanlığın Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Fuat Kaymak, araştırma projelerinde insan ve çevre dostu teknolojilere öncelik verdiklerini dile getirdi.

        Bitki sağlığı araştırmalarında zararlı organizmalar nedeniyle ciddi kayıpların yaşandığını vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

        "Şu anda zararlı organizmalardan kaynaklı, bazen hassas çeşitlerde yüzde 80 veya yüzde 100 verim kaybı gerçekleşebiliyor. İlaç atılmasına rağmen bazen bu verim kayıpları yüzde 35'leri bulmaktadır. Önümüzdeki projeksiyon tahminlerine bakıldığında 2030 ve 2050 yıllarına gelindiğinde dünya nüfusunun 10 milyara geleceği tahmin edilmekte ve şu anda mevcut üretimimizi yüzde 60'ın üzerinde arttırmamız gerektiği vurgulanmakta. Tabii iklim değişikliğinin etkileri, salgın hastalıklar, coğrafi anlaşmazlıklar, değişen ticaret yolları, insanlarda gıdaya ulaşım noktasında kaygıları arttırmış durumda. Buna baktığımız zaman da bizim artık yeniden önümüzdeki bu süreçte çok etkin bir şekilde, sonuç odaklı, problemler çözücü şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor."

        Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da, 81 ilde ve bütün ilçelerde bitki sağlığı hizmeti yürüttüklerini söyledi.

        Zararlı otların bitki sağlığında büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayram, "Yabancı otlar kültür bitkilerinin verim ve kalitesini düşürerek özellikle ciddi zararlar meydana getirebilmektedir. Bu kongrede de burada yabancı otlarla ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması bizi çok ilgilendirmektedir." dedi.

        Türkiye Herboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Doğan Işık ise kongrenin, Cumhuriyetin 100. yılı anısına gerçekleştirildiğini belirtti.

        Işık, Türkiye'nin farklı yerlerinden 200'ü aşkın bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otlar ve bunlar ile mücadeledeki imkanlar ve yeni yöntemlerin tartışılacağını kaydetti.

        Kongre, yarın gerçekleştirilecek bildiriler ve oturumlarla tamamlanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi OSB'lerini ziyaret ett...
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gıda İhtisas ile Besi OSB'lerini ziyaret ett...
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Muhtarlar Günü mesajı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Muhtarlar Günü mesajı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa dağlarındaki ceylan sayısı 413'e ulaştı
        Şanlıurfa dağlarındaki ceylan sayısı 413'e ulaştı
        Viranşehir'den kısa kısa
        Viranşehir'den kısa kısa
        Şanlıurfa'daki asayiş denetimlerinde 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'daki asayiş denetimlerinde 4 tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi