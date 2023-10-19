Türkiye Herboloji Kongresi Şanlıurfa'da başladı Şanlıurfa'da, tarım alanlarında verim kaybına neden olan yabancı otlarla mücadeledeki imkan ve yeni yöntemlerin konuşulacağı Türkiye Herboloji Kongresi, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde başladı.

Şanlıurfa'da, tarım alanlarında verim kaybına neden olan yabancı otlarla mücadeledeki imkan ve yeni yöntemlerin konuşulacağı Türkiye Herboloji Kongresi, GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nde başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Herboloji Derneği öncülüğünde düzenlenen organizasyonun ilk oturumunda, Bakanlığın Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Fuat Kaymak, araştırma projelerinde insan ve çevre dostu teknolojilere öncelik verdiklerini dile getirdi.

Bitki sağlığı araştırmalarında zararlı organizmalar nedeniyle ciddi kayıpların yaşandığını vurgulayan Kaymak, şöyle devam etti:

"Şu anda zararlı organizmalardan kaynaklı, bazen hassas çeşitlerde yüzde 80 veya yüzde 100 verim kaybı gerçekleşebiliyor. İlaç atılmasına rağmen bazen bu verim kayıpları yüzde 35'leri bulmaktadır. Önümüzdeki projeksiyon tahminlerine bakıldığında 2030 ve 2050 yıllarına gelindiğinde dünya nüfusunun 10 milyara geleceği tahmin edilmekte ve şu anda mevcut üretimimizi yüzde 60'ın üzerinde arttırmamız gerektiği vurgulanmakta. Tabii iklim değişikliğinin etkileri, salgın hastalıklar, coğrafi anlaşmazlıklar, değişen ticaret yolları, insanlarda gıdaya ulaşım noktasında kaygıları arttırmış durumda. Buna baktığımız zaman da bizim artık yeniden önümüzdeki bu süreçte çok etkin bir şekilde, sonuç odaklı, problemler çözücü şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram da, 81 ilde ve bütün ilçelerde bitki sağlığı hizmeti yürüttüklerini söyledi.

Zararlı otların bitki sağlığında büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayram, "Yabancı otlar kültür bitkilerinin verim ve kalitesini düşürerek özellikle ciddi zararlar meydana getirebilmektedir. Bu kongrede de burada yabancı otlarla ilgili yapılacak olan bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması bizi çok ilgilendirmektedir." dedi.

Türkiye Herboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Doğan Işık ise kongrenin, Cumhuriyetin 100. yılı anısına gerçekleştirildiğini belirtti.

Işık, Türkiye'nin farklı yerlerinden 200'ü aşkın bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otlar ve bunlar ile mücadeledeki imkanlar ve yeni yöntemlerin tartışılacağını kaydetti.

Kongre, yarın gerçekleştirilecek bildiriler ve oturumlarla tamamlanacak.