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        Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Şanlıurfa'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:30
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        Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde iş yerinden ve evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli H.M. (21) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede 3 ayrı suçtan da arandığı tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.​​​​​​​

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