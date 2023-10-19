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        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:55 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:55
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        Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" yapıldı.

        Farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı.

        Sorgulaması yapılan 1091 araçtan 81’inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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