Şanlıurfa'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.
Siverek-Karacadağ yolu Üçkuyu mevkisinde 44 BS 452 plakalı kamyonet ile 80 AEL 567 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada kamyonet kasasında bulunanların da aralarında olduğu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.