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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:05
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 43 sentetik ecza, 245 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirilirken şüpheli V.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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