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        Şanlıurfa'da 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:03
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        Şanlıurfa'da 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kentte ekiplerce bu çerçevede yapılan operasyonda 15 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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