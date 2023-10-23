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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Şanlıurfa'da konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumartesi, pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak başarmak üzere uyanacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:35
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        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Şanlıurfa'da konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Cumartesi, pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak başarmak üzere uyanacağız." dedi.

        Özel, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkan olması halinde yapmayı planladığı vaatlerini dile getirdi.

        Parti olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ve bu sürecin sonunda partilerinde kopuş olduğunu belirten Özel, teşkilatının her şeye rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi.

        Bu sürecin sonunda partililerde ve CHP'ye oy veren bilhassa gençlerde büyük bir duygusal kopuş yaşandığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

        "Terleyen bir genel başkan, koşturan bir genel başkan, gözünüzün içine bakan, elinizi tutan, sizinle birlikte çalışan bir genel başkan... Genç kadrolar ile Türkiye'yi ve Cumhuriyet Halk Partisini ayağa kaldıracak bir genel başkan vadediyoruz. Bundan sonraki süreçte birlikte olacağız, çok çalışacağız. 6 Kasım gününden itibaren 81 ilimizde 973 ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi bir düğün evinin ertesi günkü mutluluğuna kavuşur. Cumartesi, pazar düğünü yapacağız. Pazartesi günü çok daha büyük bir aile olarak uyanacağız. Heyecan duyarak başarmak üzere uyanacağız. Türkiye'de küskün gençler, moralsiz esnaflar, çaresiz, işsiz kalmış, yoksul kalmış, emeği sömürülenler hepsi gözümüzün içine bakıyor."

        Özel, partisinin değişime ve dik yürüyüşe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

        CHP'nin kuruluşundan itibaren genel başkan değişimlerinin büyük heyecana vesile olduğunu dile getiren Özel, aynı heyecanın şimdi de yaşandığını sözlerine ekledi.

        Özel, konuşmasının ardından partisinin delegeleriyle görüştü.

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