Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 5 gram esrar, 161 gram kannabionoid ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.