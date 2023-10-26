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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:02
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 5 gram esrar, 161 gram kannabionoid ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

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