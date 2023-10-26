Şanlıurfa'da su kesintisi
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yeşildirek bölgesindeki su hattında bakım ve onarım çalışması yapılacağı belirtildi.
Bu kapsamda, Yeşildirek, Yenişehir, Hamidiye, Selahattin Eyyübi, Osman Gazi, Ulubatlı, Şair Nabi ve Ertuğrul Gazi mahallelerinde 27 Ekim Cuma saat 14.30 ila 20.00 saatleri aralarında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.