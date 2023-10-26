Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli, eş zamanla operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli, eş zamanla operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, asayişe yönelik suçların önlenmesi kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, 62 ekip, 180 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonla, "hırsızlık, kasten yaralama, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maç başladı!
        Maç başladı!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Eşini baltayla öldürdü!
        Eşini baltayla öldürdü!
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da su kesintisi
        Şanlıurfa'da su kesintisi
        Şanlıurfaspor, Giresunspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor
        Şanlıurfaspor, Giresunspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor
        Hastane bahçesine giren ceylan kamerada
        Hastane bahçesine giren ceylan kamerada
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa Ticaret Borsası
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı