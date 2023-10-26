Şanlıurfa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
GAP Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AU 0701 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kazada hayatını kaybeden Müslüm Kurtoğlu ile ismi henüz belirlenemeyen kişinin cesedini sıkıştıkları araçtan çıkardı.